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Başkale'de eroin imalatında kullanılan 105 litre asit anhidrit ele geçirildi

BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın yaptığı arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, eroin imalatında kullanılan 105 litre asit anhidrit ele geçirildi

17 Aralık 2018 20:05

BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın yaptığı arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, eroin imalatında kullanılan 105 litre asit anhidrit ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Kavurgalı Mahallesi\'nde yaptıkları arazi taraması sırasında 3 plastik bidon olduğunu belirledi. Yapılan incelemede, bidonların içerisinde eroin imalatında kullanılan 105 litre asit anhidrit olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bidonları araziye atan şüpheliler aranıyor.

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