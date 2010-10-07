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BAŞKALE'DE ÇATIŞMA: 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ BAŞKALE (A.A)

07 Ekim 2010 13:55

-BAŞKALE'DE ÇATIŞMA: 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ BAŞKALE (A.A) - 10.07.2010 - Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi. İlçeye bağlı Atlılar ve Güleçler köyleri arasındaki dağlık arazi kesiminde arazi arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, terör örgütü PKK üyeleri ile sıcak temas sağladı. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin ''teslim ol'' çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların hava destekli devam ettiği bildirildi.

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