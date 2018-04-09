Başkale'de besici silahlı saldırıda öldü

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN’ın Başkale ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Yakup Şakrak silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Şakrak\'ın 4 kuzeni gözaltına alındı.

Başkale\'ye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kocaköy Mahallesi’nde oturan ve hayvancılıkla uğraşan Yakup Şakrak, gece saatlerinde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Şakrak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakup Şakrak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Şakrak\'ın amca çocukları S.Ş., M.Ş., E.Ş. ve M.Ş., jandarma tarafından gözaltına alındı, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.