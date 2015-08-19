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Başkale'de askeri konvoya mayınlı saldırı

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

19 Ağustos 2015 21:47

Van'ın Başkale İlçesi'nde, iddiaya göre PKK'lılarca askeri konvoyun geçişi sırasında daha önceden yola yerleştirilen patlayıcı uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı.

Zaman'da yer alan habere göre, Başkale-Hakkari karayolunun 75'inci kilometresindeki Samandöken Mahallesi mevkinde önce teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı, askeri konvoyun geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamada yolda hasar meydana geldi. Bazı araçlar patlamanın olduğu bölgeden, patika yollardan geçip yeniden asfalta çıkarak yollarına devam etti. Saldırı sonrası yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Güvenlik güçleri PKK'lıların yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlattı.

 

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