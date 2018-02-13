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Başkale'de Afgan 7 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) - VAN’ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 7 göçmen yakalandı

13 Şubat 2018 16:40

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) - VAN’ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 7 göçmen yakalandı. 
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine, ilçeye bağlı Sarısu mevkisinde Afganistan uyruklu 7 kişilik grubu devriye görevi yaparken, durdurdu. Güvenlik güçleri, grubun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi. Afgan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Başkale Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü\'ne sevk edilen Afgan 7 göçmenin, buradan sınır dışı edileceği belirtildi.

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