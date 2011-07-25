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BAŞKALE'DE 71 KAÇAK YAKALANDI  VAN (A.A)

25 Temmuz 2011 19:36

-BAŞKALE'DE 71 KAÇAK YAKALANDI  VAN (A.A) - 25.07.2011 - Van'ın Başkale ilçesinde, yasa dışı yollardan yurda giren 34'ü kadın ve çocuklardan oluşan Afganistan uyruklu 71 kaçak yakalandı. Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Çaldıran köyü yakınlarında yaya olarak ilerleyen bir grubu durdurdu.  Yapılan kimlik kontrolünde, 71 kişiden oluşan Afganistan uyruklu grubun, yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.  Gözaltına alınan kaçakların, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği bildirildi. 

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