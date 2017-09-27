Başkale'de 26 kilo 167 gram eroin ele geçirildi

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan S.F. isimli kişinin sırtında taşıdığı çuvalda yapılan aramada, 26 kilo 167 gram eroin ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan S.F çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başkale\'nin İran sınırındaki Saçan Mahallesi Anıl mevkiinde devriye görevi gezen jandarma ekipleri, sırtında çuvalla gördükleri S.F\'yi durdurarak çuvalda arama yaptı. Yapılan aramada, çuval içerisinde 26 kilo 167 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.F. ise jandarmadaki sorgusunnun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



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