T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başkale'de 26 kilo 167 gram eroin ele geçirildi

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale İlçesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından  şüphe üzerine durdurulan S

27 Eylül 2017 21:55

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından  şüphe üzerine durdurulan S.F. isimli kişinin sırtında taşıdığı çuvalda yapılan aramada, 26 kilo 167  gram eroin ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan S.F  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Başkale\'nin İran sınırındaki Saçan Mahallesi Anıl mevkiinde devriye görevi gezen jandarma ekipleri, sırtında çuvalla gördükleri S.F\'yi durdurarak çuvalda arama yaptı. Yapılan aramada, çuval içerisinde 26 kilo 167 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.F. ise jandarmadaki sorgusunnun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ERTÜRKBAŞKALE Van DHA VANOlaylaF  çıkarıldığıBaşkaleSaçan Mahallesi AnılYapılanGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24