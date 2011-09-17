-Başkale'de 1 er şehit oldu VAN (A.A) - 17.09.2011 - Van'ın Başkale ilçesinde bir erin mayın patlaması sonucu şehit olduğunu bildirdi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, dün, Başkale ilçesinde bir erin mayın patlaması sonucu şehit olduğu belirterek, şunlar kaydedildi: ''16 Eylül günü saat 15.50'de Albayrak Hudut Tabur Komutanlığı tarafından sınır hattında görevlendirilen bir er, menşei kimin tarafından ve ne zaman döşendiği henüz belli olmayan bir mayının patlaması sonucu şehit oldu. Olayla ilgili Başkale Cumhuriyet Savcılığı ve Askeri Savcılık tarafından soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.''