Başkale'de 118 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 118 kaçak yakalandı.

Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkiinde yürüyen grubu durdurup, kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 3\'ü kadın 13\'ü çocuk 118 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirilen, gıda yardımı yapılan kaçaklar, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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