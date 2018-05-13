Başkale Kaymakamı, şehit eşlerinin 'Anneler Günü'nü kutladı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçede yaşayan şehit annelerinin ve eşlerinin \'Anneler Günü\'nü kutladı.

Programa ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk\'ün yanı sıra, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Gökhan Karaman katıldı.

Başkale Kaymakamı Öztürk ile beraberindeki heyet ilçede yaşayan şehit güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti. Şehit eşlerine çiçek takdim ederek, anneler gününü kutlayan Kaymakam Öztürk, \"Annelerimiz, bizleri dünyaya getiren ve en güzel biçimde yetişmemizi sağlayan, sabrın, fedakarlığın, hoşgörünün ve sevginin kaynağıdır. Nice Anneler gününe sağlıkla mutlulukla erişmek dileğiyle başta ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için verdikleri mücadelede hayatını kaybeden tüm şehitlerimizin annelerinin ellerinden öper, her zaman her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olan tüm annelerin Anneler Günü\'nü kutluyorum\" dedi.



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