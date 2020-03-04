Başkale’de AKP'liler birbirine girdi: İlçe başkan adayı yaralandı

Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle köylere giden AKP İlçe Başkanı ve önümüzdeki hafta yapılacak kongrede aday olacak Orhan Caner arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada, ilçe başkanı ve oğlu tarafından darp edilen Orhan Caner hastaneye kaldırıldı.

Başkale ilçesinde depremden etkilenen köyleri ziyarete giden AKP'liler birbirine girdi. Silahların çekildiği kavgada yaralanan AKP İlçe Başkan adayı Orhan Caner hastanede tedavi altına alındı. Caner, yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaştı.

AKP Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AKP Başkale İlçe Başkanı Muğdat Saruhan’ın aralarında bulunduğu heyet, depremin vurduğu Özpınar ve Gelenler köyüne gitti. Bu hafta sonu yapılacak kongrede aday olan Orhan Caner de heyet ile birlikte köy gezisine katıldı. Bu sırada Muğdat Saruhan ve Orhan Caner arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saruhan ve oğlu Mervan Saruhan, ilçe başkan adayı Orhan Caner’e saldırdı.

Kavgayı araya giren köylüler ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Uzun namlulu silahlarla birbirlerine tehditler ve ağır hakaretler savuran AKP'li siyasetçiler, İl Başkanı Türkmenoğlu ve köylülerin çabasıyla ayrıldı. İki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu.

Hastaneye kaldırılan il başkan adayı Orhan Caner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ilçe başkanlığına aday olduğu için mevcut başkan ve oğlunun saldırısına uğradığını” savundu. Caner’in hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.