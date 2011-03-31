-BAŞKALE BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI VAN (A.A) - 31.03.2011 - Van'ın Başkale Belediye Başkanı İhsan Güler, hakkında kesinleşen 7 ay hapis cezası gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Ankara'da 2006 yılında terör örgütü PKK üyesi için düzenlenen mevlitte yaptığı konuşma nedeniyle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Güler, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kesinleşen Güler, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Kararı protesto etmek amacıyla belediye önünde toplanan grup, bir süre yürüdükten sonra Van-Hakkari karayolunda oturma eylemi yaptı. Yürüyüş sırasında, Belediye işçileri de siyah bez parçası astıkları araçlarla siren çaldı.