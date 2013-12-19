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Başkale AKP İlçe Başkanı gözaltına alındı

Van'da uyuşturucu, adam kaçırma, işkence ve haraç operasyonunda aralarında Başkale AKP İlçe Başkanı Ejder Yağızer'in de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı

19 Aralık 2013 17:51

Van'da polis ve jandarmanın düzenlediği uyuşturucu, adam kaçırma, işkence ve haraç operasyonunda aralarında Başkale AKP İlçe Başkanı Ejder Yağızer'in de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda rehin tutulduğu belirtilen bir kişinin ise kurtarıldığı da ifade edildi.

Başkale'de dün yapılan operasyonla ilgili Van Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Uyuşturucu kaçakçılığından kaynaklanan anlaşmazlık sonucu bir kişinin 150 kilo eroin veya 2 milyon lira karşılığında 40 gündür Başkale İlçesine bağlı bir köyde rehin tutulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında operasyon, Van Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Başkale ilçesinde, uyuşturucu kaçakçılığı, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haraç, tehdit, işkence ve darp eylemlerine karıştıkları iddiasıyla aralarında AKP İlçe Başkanı Ejder Yağızer'in de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

 

Yağızer, Başkale Belediye Başkanlığı da yapmıştı

 

Bu arada, uyuşturucu kaçakçılığından kaynaklanan anlaşmazlık sonucu 150 kilo eroin veya 2 milyon TL fidye karşılığında 40 gündür Başkale İlçesi'nde rehin tutulan kişinin de operasyonda kurtarıldığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalda ise üç ruhsatsız av tüfeği ve bir ruhsatsız 9 mm. çapında tabanca ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınlar arasında bulunan AKP Başkale İlçe Başkanı Ejder Yağızer'in bir önceki dönemde Başkale Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü de belirtildi.

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