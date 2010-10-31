-BAŞKA UÇAKLARDA BOMBALI PAKETLER OLDUĞUNA DAİR İPUCU YOK WASHINGTON (A.A) - 31.10.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın terörle mücadele danışmanı John Brennan, şu anda başka uçaklarda da bombalı paketler olduğuna dair hiçbir ipucu bulunmadığını söyledi. Brennan, Yemen'den ABD'ye gönderilen bombalı paketlerin Dubai ve İngiltere'de bulunmasının ardından Amerikan NBC kanalındaki ''Meet the Press'' programında yaptığı açıklamada, ''yine de aksi bir durumda yapılması gerekenlerle ilgili önlemlerin alındığını'' kaydetti. John Brennan, ABC kanalındaki ''This Week'' programında da kriminal incelemelerden sonra elde edilen ilk bulguların, bu bombaları imal eden kişiyle, geçen yıl Noel'de Amsterdam-Detroit seferini yapan uçağa saldırı girişiminde kullanılan bombayı yapan kişinin aynı olduğunu düşündüklerini kaydetti. Danışman isim belirtmezken, Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, bu kişinin 28 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı İbrahim Hasan El Asiri olduğu ifade edildi. Yemen'de yaşayan Asiri, Suudi Arabistan'ın en çok arananlar listesinde yer alıyor. Dubai ile İngiltere'deki havaalanlarında hedeflerine ulaşmadan ele geçen paketler, Suudi istihbaratı sayesinde bulunmuştu.