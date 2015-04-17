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Dünya

'Başka kadını düşlerseniz çocuğunuz eşcinsel olur'

Eşcinselliğin idamla cezalandırıldığı İran'da ünlü bir din adamı müritlerini 'uyardı'

17 Nisan 2015 18:19

Kalabalık bir izleyici kitlesine konuşan ve müritlerine evliliğe ilişkin öğütler veren İranlı din adamı Ayetullah Hüseyin Dehnavi, “Karınızla cinsel ilişkiye girerken başka bir kadını düşünmeniz günah değil. Ama eğer hamile kalırsa, doğacak çocuğunuz eşcinsel olur” dedi. Dehnavi ayrıca türbanını düzgün takmayan kadınların bazı erkekleri eşcinselliğe sevk ettiğini öne sürmüştü. 

Kadınların kocaları her istediğinde cinsel ilişkiye hazır olması gerektiğini savunan Dehnavi, iyi eğitimli ve ekonomik bağımsızlığını elde etmiş kadınların erkeklerin otoritesini sarstığını söylemişti.

Dehnavi’nin 2012 ve 2013’te yaptığı konuşmalarda söylediği bu sözler, Gay Star News adlı web sitesinde yayınlanınca ortaya çıktı. 

53 yaşındaki Dehnavi, aile hayatı ve evlilik üzerine söylevleri İran televizyonlarında sık gösterilen ve insanların konuşmalarına giriş için bilet kuyruğunda bekledikleri ünlü bir din adamı.

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