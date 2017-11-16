Bask parlamentosu Katalonya'nın bağımsızlığını tanımadı

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask özerk yönetim parlamentosu, Katalonya'nın 27 Ekim'de ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık kararını tanımadı.

Bask bölgesinde faaliyet gösteren ve ayrılıkçı siyaset izleyen EH Bildu koalisyonunun, Katalonya'nın bağımsızlığının tanınmasına ilişkin Bask yerel parlamentosuna sunduğu öneri yapılan oylamada reddedildi.

Öneriye sadece yerel parlamentoda ikinci büyük parti olan EH Bildu'nun milletvekilleri 'evet', Bask bölgesinde iktidarda olan Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 'çekimser', muhalefetteki partiler ise 'hayır' oyu kullandı.

EH Bildu ve PNV'nin oylarıyla kabul edilen diğer bir öneride ise Katalonya parlamentosunun 'yapıcı süreç' olarak adlandırdığı, bağımsızlık amacı taşıyan siyasi adımlarına Bask parlamentosunun saygı duyduğu belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, İspanya merkezi hükümetinin Katalonya'da bağımsızlık girişimlerini durdurmak için özerklik haklarını askıya alan anayasanın 155. maddesi uygulamasını da eleştiren öneride "Katalonya'nın demokratik ve barışçıl şekilde kendi geleceğine karar verme hakkı sadece Katalan halkında ve onun meşru kurumlarındadır" ifadesi yer aldı.

İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında en geniş haklara sahip Bask bölgesinde çoğunluk bağımsızlık girişimlerinin sadece İspanyol yasalarına uygun şekilde yürütülmesi halinde yapılması gerektiğini savunurken, Katalonya'daki yasa dışı girişimlere karşı çıkıyor.