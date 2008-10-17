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Dünya

Bask bayrağına karşı metal ikonu Eddie!

İspanya’da bir belde meclisinde Bask kökenli üyelerin milliyetçi sembol yarışına Sosyalistler de Iron Maiden 'maskotu'yla katıldı

17 Ekim 2008 03:00

İspanya’da bir belde meclisinde Bask kökenli üyelerin milliyetçi sembol yarışına Sosyalistler de Iron Maiden 'maskotu' ile karşılık verdi.

Ünlü heavy metal grubu Iron Maiden’ın maskotu ‘Eddie the Head’, İspanya’nın Navarra bölgesindeki Sosyalist Parti'nin yeni sembolü oldu.

Fransa sınırındaki Navarra’nın Villava beldesinde Bask kökenli yerel konsey üyeleri milliyetçi sembollere yönelince büyük bir sembol savaşı koptu. Bask kökenli üyeler zaten hararetli geçen toplantılarda hasımlarını rahatsız etmek için masalarına Bask bayrağı örtmeye başlayınca Sosyalistler de heavy metal ikonu Eddie’li örtünün kullanılması kararıyla misillemeye geçti.

Sosyalist Parti’nin yerel lideri Jose Luis Uriz, Eddie’yi seçme gerekçesini, “Iron Maiden bayrağı benim için çok şey ifade ediyor. Eğer ben onların astığı bayrağı sineye çekmek zorundaysam, onlar da Eddie’nin suratına katlanmak zorunda” dedi.

Siyasi sembol savaşında muhafazakârlar da boş durmuyor. Navarre Halkın Birliği partisi üyeleri de masalarına futbol takımı Osasuna’nın bayrağını seriyor. (Guardian)

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