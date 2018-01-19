Başından yaralanan asker 3 saatlik çalışmayla hastaneye kaldırıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de 2 bin metre yükseklikteki Honaz Dağı zirvesinde bulunan Radar Komutanlığı\'nda düşerek başından yaralanan ismi ve rütbesi öğrenilemeyen bir asker, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile askerlerin operasyonuyla yoğun tipinin yaşandığı karlı bölgeden indirildi.

Honaz Dağı\'ndaki 2 bin metre yükseklikte bulunan Hava Radar Komutanlığı\'nda bugün saat 16.00 sıralarında bir asker, kışlada düşerek başını betona çarptı. Başından yaralanan askeri personele ilk müdahale Radar Komutanlığı\'nda görevli personel tarafından yapıldı. Ardından askerin hastaneye kaldırılması için durum sağlık ekiplerine bildirildi. Honaz Dağı\'nda yoğun tipi ve kar yağışı sonrasında oluşan 50 santimetrelik kar kalınlığı nedeniyle AFAD ekipleri de bölgeye çağrıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin iş makineleri yoldaki karı küreyerek kurtarma ekiplerine yol açtı. AFAD ekipleri de paletli kar aracıyla yola çıktı. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonrasında askeri, ambulansa Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAF

