Başından vurulan Canan için valilikten 4 kelimelik açıklama

T24 - Van’da askerî kışla yanında piknik yaparken başına isabet eden kurşunla ölen 16 yaşındaki Canan Saldık’la ilgili Valilik, dört kelimeden ibaret bir açıklama yaptı. Soruşturma ise sürüyor.



Canan’ın başından çıkarılan mermi çekirdeği, hangi silaha ait olduğunun belirlenmesi için Jandarma Kriminal Laboratuarı’na gönderildi.



Taraf gazetesinin haberine göre; Canan’ın ölümünün üzerinden günler geçti. Henüz 16 yaşında ailesiyle birlikte gittiği ziyaretten dönerken kömür karası saçlarının arasından giren tek kurşunla yaşamını yitirmesinin ardından yaşananlar ise çok şaşırtıcı değil aslında. Aile, görgü tanıkları, otopsiye giren insan hakları savunucuları hep aynı adresi gösterdi silahın ateşlendiği yer olarak: Hacıbekir Askerî Kışlası...



Suçlananlardan ise saatlerce ses çıkmadı. O bildik suskunluklarını sürdürdüler. Ama olay duyulup yavaş yavaş basına yansımaya başlayınca akşam saatlerinde Van Valiliği “Olay hakkında Cumhuriyet Savcılığı ve Askerî Savcılık soruşturma başlattı” açıklaması yaptı. Sadece dört cümlelik bir açıklama. 16 yıllık yaşamı tek bir vesikalık fotoğraf karesine sığan Canan’ın ölümünü de dört satıra sığdı.





Jandarma inceliyor



Soruşturma kapsamında ön otopsi Canan’ın uzaktan yapılan tek atışla ve büyük olasılıkla G-3 mermisiyle vurulduğunu ortaya çıkardı ilk olarak. Bu ilk bulgu, görgü tanıklarının ve ailenin “Köyümüzün yakınındaki kışlada sürekli atış talimi yapılıyor. Hatta bu yüzden tarlalara bile gidemiyoruz” sözlerinin altını da fazlasıyla doldurdu. Silahın bir asker tarafından ateşlendiği iddiası o kadar inkâr edilemez boyuta geldi ki, Canan’ın başından çıkarılan mermi çekirdeği, hangi silaha ait olduğunun belirlenmesi için Jandarma Kriminal Laboratuarı’na gönderildi. Yani şu an “Tamam asker vurdu ama hangi asker vurdu” sorusunun yanıtı aranıyor.





Bekaret kontrolü yapıldı



Canan Saldık’ın otopsi raporunda bekaret kontrolünün de yapıldığı belirlendi. Van Şehit Nurettin Türkmen İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencisi Saldık’ın bakire olduğu belirlendi. İHD Van Şube Başkanı Avukat M.Ali Şen, yapılan bekaret kontrolünün normal olduğunu, namus cinayeti olasılığına karşın bunun yapıldığını kaydetti.





Babanın sessiz öfkesi



Canan’ın ailesi ise iki gündür evinde taziyeleri kabul ediyor. Evlatlarını kaybetmenin acısını paylaşarak azaltmaya çalışıyorlar biraz olsun. Acının yanına biraz ürkeklik, tedirginlik de eklenmiş gibi. Özellikle kim vurdu Canan’ı sorusuna yanıt ararken seçtikleri kelimelere, yutkunmalarına, yüz ifadelerine bakarak anlamak mümkün bunu. Baba Selim Saldık Taraf’ın sorusunu yanıtlarken, “Orada bir askerî alan ve atış poligonu olduğunu biliyorum. Merminin de oradan geldiğini söylüyorlar. Bu doğru olmayabilir de ama yetkililerden bunun araştırılmasını istiyorum” diyor.



