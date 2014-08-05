Hangi takım, kimi transfer listesine aldı?

29 Ağustos 2014'te başlayacak olan Süper Lig'in yeni sezonuna (2014-2015) az bir zaman kala transfer hareketleri de hızlandı.

İşte ntvspor.net'in derlediği basında çıkan transfer iddiaları:

Cardozo transferi ile ses getiren Trabzonspor'da ikinci bir golcü için temaslar sürüyor. Bordo-Mavililerin uzun süredir transferini bitirmek için çalıştığı ancak Fulham'ın katı tutumu nedeniyle bitiremediği Mitroglou için kiralama formülü devrede. (Fotomaç)

İşte Cimbom'un sır gibi sakladığı transfer bombası: Podolski

Galatasaray hem kenarlarda hem forvette görev yapabilen Arsenal'in Alman yıldızını yeniden gündemine aldı. (AMK)

Lınnes, Beşiktaş isterse gelirim dedi

Siyah-beyazlıların transfer listesindeki 22 yaşındaki Martin Linnes, "Teklif gelirse hayır demem" diyerek yeşil ışık yaktı. (Fotomaç)

Komşu'dan 10 numara tangocu

Menajerler Beşiktaş'a Olympiakos'un 33 yaşındaki yıldızı Dominguez'i önerdi. (Hürriyet)

Juventus acil yanıt istiyor

Juventus, "atom karınca" lakaplı Sebastian Giovinco için Galatasaray'dan sonra diğer Avrupa kulüplerine de "yeşil ışık" yaktı. Kendisini milli takıma alan Prandelli ile çalışmak isteyen Giovinco, Juventus'un Galatasaray'ın teklifine 'evet' demesini istiyor. (Fotomaç)

Mevlüt pazarlığı yeniden başladı

Forvet transferi konusunda rotayı Saint Etienne'li yıldıza çeviren Galatasaray, bu kez işi bitirmekte kararlı. (AMK)

10 numara arayışına hız veren Beşiktaş yönetimi, Belhanda'nın menajeriyle son kez masaya oturdu. Teklif kabul edilmezse rota Ruiz. Ruiz'de de pürüz çıkarsa Kartal'ın 10 numarası Lanzini olacak.(Fotomaç)

Yasin Öztekin imzayı atıyor

Kıran kırana pazarlıklar dün gece son buldu. Cim Bom, 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Kayseri Erciyes'i ikna etti. (Fanatik)

Tarık+Erkan satrancı

Eskişehir Başkanı Mesut Hoşcan'ın Tarık Çamdal'ın yanı sıra Erkan Zengin için de G.Saray'dan teklif geldiğini açıklaması ve düne kadar süre verdiğini söylemesinin ardından iki kulüp bir araya gelmedi. (Milliyet)

Balanta için resmi teklif

Genç stoper arayışlarındaki G.Saray'ın, Eder Alvarez Balanta için resmi bir teklifle River Plate'in kapısını çaldığı ifade edildi. (Fotomaç)

Doria hazır

19 yaşındaki Brezilyalı stoperin menajeri Vergette, Galatasaray'ın oyuncusu için transfer teklifinde bulunduğunu, ancak Botafogo'nun bunu geri çevirdiğini belirtti ve kulüplerin anlaşmasını beklediklerini söyledi. (Fanatik)

Taş gibi stoper

Yabancı kontenjanını boşaltamayan Galatasaray, aradığı stoperi Rusya'da buldu. Spartak Moskova'da gözden düşen gurbetçi Serdar Taşçı'nın bedavaya kiralanması ve sözleşmesine satın alma opsiyonu koyulması gündemde. (Sabah)