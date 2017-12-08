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Başına tabancayla ateş eden kahve işletmecisi öldü

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kahve işleten Şevket Şevke (56), dün gece müşterilerinin gözü önünde başına dayadığı tabancayı ateşledi

08 Aralık 2017 16:38

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, kahve işleten Şevket Şevke (56), dün gece müşterilerinin gözü önünde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şevke, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün gece saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi\'nde bulunan Şevket Şevke\'nin işlettiği kahvede meydana geldi. Şevke, müşterilerinin gözü önünde başına dayadığı ruhsatsız tabancasını ateşledi. Kahvedeki müşterilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Şevke, ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından sabaha karşı yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Şevket Şevke, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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