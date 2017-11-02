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Başına tabanca dayadığı fotoğrafını paylaştıktan sonra ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 43 yaşındaki Hakan Şahin, mesai arkadaşlarının yer aldığı Whatsapp grubunda başına tabanca dayadığı fotoğrafı paylaşıp, 'Yolun sonuna geldik' yazdıktan sonra otomobilinde ölü bulundu

02 Kasım 2017 20:44

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde 43 yaşındaki Hakan Şahin, mesai arkadaşlarının yer aldığı Whatsapp grubunda başına tabanca dayadığı fotoğrafı paylaşıp, \'Yolun sonuna geldik\' yazdıktan sonra otomobilinde ölü bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Park ve Bahçeler Bölümü\'nde çalışan Hakan Şahin, sabah saatlerinde otomobiliyle Sugözü Mahallesi Tepe mevkiine gitti. Aracını park eden Hakan Şahin, iddiaya göre başına silah dayayıp, çektiği fotoğrafı mesai arkadaşlarının yer aldığı Whatsapp grubundan paylaştı. Hakan Şahin fotoğrafın altına, \"Artık yolun sonuna geldik. Bunun sorumlusu S.Y., S.A. ve A.Y. Bu yerde arkası olan kullandı. Kullansın bakalım. Umarım gereken yerler duyar. Son olarak kimse cenazeye gelmesin. Allah seni bildiği gibi yapsın S. hanım\" yazdı.
OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU
Paylaşımı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Polis, park halindeki otomobilinin sürücü koltuğunda Hakan Şahin\'i başından tabancayla tek kurşunla vurulmuş halde buldu.
Tabanca da hemen yanında bulunan Şahin\'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

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