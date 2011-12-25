Basına sızmasın diye vekillerden bile saklandı

T24 - Emekli vekil maaşını yüzde 100 zamla 8 bin TL'ye çıkaran gece yarısı operasyonunun perde arkasına ulaşıldı. Kamuoyunun tepkisini çeken ‘kıyak emeklilik’ önergeleri TBMM TV ekranları karardıktan sonra ele alındı.



Milletvekillerinin emekli aylıklarına yüzde 100 oranında zam yapan “kıyak” operasyonuna tepkiler sürerken, gece yarısı gerçekleştirilen operasyonunun detayları da ortaya çıkmaya başladı. Türk Parlamenterler Birliği ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in öncülüğünde, 4 parti kurmayları arasında “çekirdek” bir kadro tarafından yürütülen kıyak operasyonunun ön temaslarının yasanın kabul edildiği 22 Aralık tarihinden 2 gün önce başladığı, konunun basına sızmaması için de hazırlanan önergelerin milletvekillerinden bile saklandığı öğrenildi.

Çiçek olağanüstü toplandı



Vatan gazetesinin haberine göre, ilaçta katılım payını düzenleyen Emekli Sandığı Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısının TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından, Türk Parlamenterler Birliği yönetimi, düşük aylık sendromu yaşayan eski vekillerin talepleri doğrultusunda TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile görüştü. Birlik yöneticileri Çiçek’e geçen dönem eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın muhalefeti nedeniyle hayata geçirilemeyen milletvekillerinin özlük hakları ve emeklilikleriyle ilgili düzenlemelerin hayata geçirilebilmesi için bu düzenlemenin uygun bir zemin olacağını söyledi. Her fırsatta milletvekillerinin yaşam koşullarının ağırlığı, özlük haklarıyla ilgili bağımsız bir yasalarının olmaması, kamu görevlilerine milletvekillerinin çok ötesinde devlet imkanı sağlanmasından yakınan TBMM Başkanı Çiçek de bunun üzerine partilerin grup başkanvekilleriyle temasa geçti.

Çiçek: Ne yaptınız?



Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başladığı 22 Aralık öğle saatlerinde Çiçek, AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ile bir araya geldi. Toplantıya BDP Grup Başkanvekillerinden katılım olmadı.



Çiçek’in toplantıda milletvekillerinin emeklilikleriyle ilgili sorunun çözümü için Genel Kurul’da görüşülen düzenleme kapsamında bir şey yapılıp yapılamayacağına ilişkin “Ne dersiniz?” sorusu üzerine, parti kurmayları liderleriyle temasa geçtiler. Toplantının ardından yoğun bir görüşme trafiği yaşandı.

Uzlaşma için onay alındı



Liderlerle yapılan görüşmelerin ardından MHP yapılacak düzenlemelere “İktidar ve anamuhalefetin anlaşıp, verilecek önergelere imza atmaları” halinde destek vereceğini ifade ederken, AK Parti “tüm partilerin desteklemesi şartıyla” düzenlemenin gündemene getirilebileceğini söyledi. BDP’den engellemeyiz mesajı gelirken, CHP milletvekillerinin tümünün Emekli Sandığı ile ilişkilendirilmesine ilişkin değişikliğe onay vereceğini, bunun dışındaki düzenlemelere sıcak bakmadığını ifade etti.



Genel Kurul salonunda AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ile CHP’li TBMM Başkanlık Divanı üyesi Tanju Özcan arasında yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’ndan gelen onayların karşılıklı teyit edilmesi üzerine her partiden Meclis Başkanlık Divanı üyesi milletvekillerinden ikisinin önergeye imza koymasına karar verildi. Canikli ve Özcan muhalefet kulisine çıkarken, AKP kanadınca daha önce hazırlatılan önergelere bakanlık bürokratlarıyla son şekli verildi.

Gazetecilere yakalandılar



Elinde önerge metni, yanında Özcan olduğu halde karşısında gazetecileri karşısında bulan Canikli, “Sizin muhalefet kulisinde ne işiniz var? İktidar kulisine geçsenize” esprisi yaptı. Canikli ve Özcan, gazetecilerin ısrarlı sorularına karşın önerge ve içeriğine ilişkin soruları yanıtsız bırakıp, doğrulamadı.

Vekillerin haberi yoktu



Bunun üzerine gazeteciler bilgi alabilmek umuduyla AKP, CHP, MHP ve BDP milletvekillerine yöneldiler. Ancak akşam mesaisine kalan sınırlı sayıdaki iktidar ve muhalefet milletvekillerinin büyük bölümünün ne önergelerden ne de içeriğinden haberdar olmadıkları anlaşıldı. Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Hasan Korkmazcan ile temasları yakından takip eden bazı eski milletvekilleri ise gazetecilerin soruları üzerine “Bir değişiklik yapılmasını umuyoruz. Ama önerge sürecine biz dahil değiliz. Bize de bilgi verilmiyor” açıklamasını yaptılar.

CHP’li Keskin imza vermedi



Bu sırada CHP’de önergeye kimin imza atacağı krizi yaşandı. Düzenlemenin Meclis Başkanlığı ve tüm partilerce desteklendiğini göstermek üzere TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin imzasıyla verilmesi kararına karşın, CHP’li İdare Amiri Adnan Keskin, “Bizim ne alakamız var. Parti grubu sahipleniyorsa önergeye de grup başkanvekilleri imza atmalı” diyerek imza vermeyi kabul etmedi. MHP’li TBMM Başkanlık Divanı üyesi Ali Uzunırmak ise, grup yöneticilerine “Madem divan üyeleri imza atsın diyorsunuz atarız. Ama siz de Genel Kurul’da önerge için ‘Biz parti grupları olarak bu düzenlemenin arkasındayız. Atılan imzalar sadece arkadaşlarımızın şahıslarını bağlamıyor’ açıklaması yaparsınız” şartını öne sürdü. Uzunırmak bu konuda kendisine verilen güvence üzerine önergeye imza atarken, Keskin’in itirazı nedeniyle CHP’den Divan üyesi olarak sadece Tanju Özcan önergeye imza koydu. Keskin’in yerine ikinci imza ise Divan üyesi olmamasına rağmen Ahmet Toptaş’tan alındı. Divan’da tek temsilcisi olması nedeniyle önergelere BDP’den sadece TBMM İdare Amiri Sırrı Sakık imza koydu. Böylece, AKP ve CHP’den 2’şer, MHP ve BDP’den de 1’er milletvekilinin imzası alındı.



Saat 19.00 sularında 1 saat yemek arası verilen Genel Kurul’da tüm milletvekillerinin emeklilik statülerinin eşitlenerek, SSK ve Bağkur kökenlilerin düşük emekli aylığı almasını önlemeye yönelik ilk önerge saat 20.30 sularında Genel Kurul’da ele alındı.

Bizi izlemeye devam edin



MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır tüm partilerden önergenin arkasında olduklarına dair açıklama beklediklerini söyledi. Şandır’ın çağrısı üzerine diğer partilerin grup başkanvekilleri de teker teker söz alarak partileri adına yapılan değişikliği desteklediklerini deklare ettiler.



Kabul edilen önergeyle kıyak operasyonunun tamamlandığı düşünülürken, ilk önergede de imzası bulunan bir milletvekili kuliste gazetecilere “Haberlerinizi yazmak için acele etmeyin. Arkası gelecek bizi izlemeye devam edin” tüyosunu verdi.

4 saatte kıyak katmerlendi



Saat 21.00’den saat 00.30’a kadar süren tasarı görüşmeleri sırasında da bahsedilen “kıyağı katmerleyen” önergeler peş peşe geldi.



Kabul edilen ikinci önerge ile parlamento dışı kalmış işsiz milletvekillerinin emeklilik primlerinin tamamının, çalışan eski vekillerin ile milletvekili emeklisi olabilmek için ödemeleri gereken prim farkının TBMM bütçesinden karşılanması sağlanırken, kabul edilen 3. önerge ile mevcut emekli milletvekillerinin emekli aylıklarına yüzde 100 zam yapılması sağlandı. 4. önerge ile de yapılan düzenlemelerin yürürlükleri düzenlendi.



