Başına poşet geçirdi, tüpe bağladığı hortumu poşete sokarak boğdu

Kezban Doğan cinayetinde tüyler ürperten ayrıntılar ortaya çıktı. Sanık kapıcı Adem Çıracı’nın cinayeti tasarladığı ve Doğan’ın başına poşet geçirip, poşetin içerisine piknik tüpüne bağlanan hortumu poşete sokarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcı, sanık Adem Çıracı’nın “tasarlayarak öldürme” suçundan müebbetle yargılanması istendi.

2013 yılında Ankara Cebeci’de bir apartmanda kapıcılık yapan Adem Çıracı’nın apartman yöneticisi Keziban Doğan’ı (47) “kendisine hakaret ettiği” gerekçesiyle kafasına poşet geçirerek öldürmesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcı Mevlüt Aydıntürk tarafından hazırlanan ve Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, cinayete dair ayrıntılar da yer aldı.

İddianamede, Çıracı’nın Doğan’ı “kazan dairesinde arıza var” diyerek çağırdığı, daha sonra başına poşet geçirdiği ve kazan dairesinde bulunan bir piknik tüpüne bağladığı hortumun ucunu poşetin içerisine sokarak hem Doğan’ın havasız kalmasını sağlayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlı Çıracı'nın cinayette kullandığı piknik tüpü, hortum ve poşetin de adli emanette bulunduğu iddianamede belirtildi.

Hakaret savunmasını bina sakinleri yalanladı

Sanık Çıracı, Kezban Doğan’ı kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü bunu da 3 ay önce planladığını anlatırken, ifadesine başvurulan 9 apartman sakini ise Çıracı’nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını anlattı. Doğan’ın avukatı Onur Tatar ise T24’e yaptığı açıklamada “Bu son dönemlerde yaşanan en vahşi cinayettir. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Önce poşet geçirdi sonra tüpe bağladığı hortumu poşetin içerisine soktu…

İddianamede, Çıracı’nın Doğan’ı piknik tüpü ile başına poşet geçirerek öldürmesine ilişkin şoke edici olay şöyle anlatıldı:

“Şüpheli Adem Çıracı’nın kapıcılığını yaptığı binada, yöneticilik görevini üstlenen maktule Kezban Doğan’ın kendisinin yaptığı içlerinden dolayı zaman zaman eleştirip, azarlayarak, onu rencide ettiği şüphelinin de maktulenin kendisine yönelik söz ve davranışlarından dolayı uzun süreden beridir ( 3 aylık süreç içerisinde) maktuleyi öldürmeyi tasarlayarak, olay tarihinde kazan dairesindeki arızayı gösterme bahanesi ile kazan dairesine çağırdığı ve orada temin ettiği market poşetini kafasına geçirip nefes almasını önleyerek ve yine oradan temin ettiği hortumun bir ucunu piknik tüpüne geçirip diğer ucunu da maktulenin başına geçirdiği poşetin içine sokup tüp gazın poşete dolmasını sağlayarak, maktulenin havasız kalmasını ve tüp gaz soluyarak ölmesini sağladığı ve bu şekilde haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürmüş olduğu anlaşıldığından ;

Delillerin takdiri mahkemenize ait olmak üzere şüphelinin üzerine atılı haksız tahrik altında tasarlayarak kasten adam öldürme suçu nedeniyle yargılanmasının yapılarak , sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına , suçta kullandığı 2013\12502 emanet sırasında kayıtlı delil niteliği taşıyan dosyasında saklanması ve suçta kullanılan piknik tüpü ve hortumun müsaderesine şüphelinin tutuklulukta kaldığı sürelerin verilecek cezasının mahsubuna sanığın üzerine atılı suçu vasıf ve mahiyeti delil durumu verilecek muhtemel cezasını nevi ve miktarı nazara alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”

18 Haziran’da 2014\25799 esas numarasıyla hazırlanan iddianame Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesince dün (25 Haziran 2014) kabul edildi. Mahkeme davanın ilk duruşması için 17 Temmuza gün verdi.