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Dünya

Basına müdahale yok NEW YORK (A.A)

24 Kasım 2011 09:55

-Basına müdahale yok NEW YORK (A.A) - 24.11.2011 - New York polisi, basının şikayet etmesi üzerine, ''Wall Street'i İşgal Et'' protestocularını takip eden medya mensuplarına ''müdahale etmeme'' kararı aldı. New York Emniyet Müdürü Raymond Kelly tarafından hazırlanan yazılı bir mesajın, kentteki tüm emniyet mensuplarına dağıtıldığı ve mesajda, protestoları takip eden gazetecilere geçerli bir neden yokken müdahale eden polis memurlarına disiplin cezası verileceğinin bildirildiği öğrenildi. Karar, New York'ta görev yapan basın mensupları tarafından memnuniyetle karşılandı. Aralarında AP, New York Times, New York Post, Daily News, Dow Jones, Reuters, NBC, WNBC-TV gibi medya kuruluşları ve çeşitli gazeteci birliklerinin bulunduğu basın mensupları, New York Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Paul Browne'a haftasonunda mektup yazarak polisin, protestocuları izleme konusunda kendilerine serbestlik vermediğini, bazı meslektaşlarının tutukladığını belirtmişlerdi. Mektupta, özellikle 15 Kasım'da eylemcilerin kaldıkları Zuccutti Parkı'nın polis tarafından boşaltılması sırasında güvenlik güçlerinin sadece işlerini yapmaya çalışan gazetecilere son derece düşmanca davrandığı, olayları izleme özgürlüğü verilmediği, bazılarını tartakladıkları ve tutuklamaların yaşandığı belirtilmişti. ABD'de gelir dağılımı eşitsizliğini ve Wall Street'i protesto eden eylemcilerin 17 Eylül'den beri kaldıkları Zuccutti Parkı'ndan, 15 Kasım'da gece yarısı çıkartılmaları sırasında da polis, medya mensuplarının parka girmesine izin vermeyerek, bölgenin güneyindeki bir alana adeta hapsetmişti.

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