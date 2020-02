Başına maganda kurşunu isabet eden Osman, iyileşip okuluna gitmek istiyor

Tolga YANIK- Hatice Ebru KOYUNCU/KONYA, (DHA)- KONYA\'da sokak çeşmesinde halı yıkayan annesine yardım ederken başına mermi isabet ettiği ortaya çıkan, bir süre çenesindeki mermi çekirdeğiyle yaşamını sürdürecek olan Osman Gündüz (9), bir an önce sağlığına kavuşup, okuluna gitmek ve bisikletine binmek istiyor. Osman, sol ayak ve elini kullanmakta güçlük çektiği için fizik tedaviye başlayacağı öğrenildi.

Kadınhanı ilçesinde Tepebaşı Mahallesi\'nde oturan ilkokul 4\'üncü sınıf öğrencisi Osman Gündüz, geçen 8 Eylül Cumartesi günü evlerinin yakınındaki sokak çeşmesinde halı yıkayan annesi Bayramiye Gündüz\'e yardım ettiği sırada aniden yere yığıldı. Bayramiye Gündüz de, baygınlık geçirdiğini düşündüğü oğlunu dinlenmesi için eve götürdü. Osman Gündüz, sabaha karşı kusmaya başladı. Bunun üzerine ailesi Osman\'ı Kadınhanı Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Osman Gündüz, buradan da Konya Numune Hastanesi\'ne sevk edildi. Gündüz\'ün burada çekilen tomografisinde başından giren mermi çekirdeğinin çenesine saplandığı belirlendi. Gündüz buradan da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne gönderildi. 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Osman Gündüz\'ün çenesindeki mermi çekirdeği sağlığı acısından şu an için çıkartılmadı.

Bir süre çenesindeki mermi çekirdeğiyle yaşamını sürdürecek olan Osman, mermi nedeniyle beyindeki bazı damarları hasar gördüğü için sol ayak ve elini hareket ettirmede problem yaşıyor. Çocuk servisindeki tedavisi tamamlanan minik Osman\'ın, sol ayak ve elini hareket ettirebilmesi için bugün fizik tedaviye başlayacağı öğrenildi. Aynı zamanda da Beyin Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz servisinde tedavisi devam edecek.

Çenesindeki mermi çekirdeğinin tedavi sürecine bağlı olarak çıkartılacağını belirten doktorlar, mermi çekirdeğinin beyindeki damarlara hasar verdiğinden dolayı sol ayak ve elini hareket ettirmede problem yaşadığını ve bunun da fizik tedavisiyle aşılabileceğini ifade etti.

Annesi Bayramiye ve babası Bayram Gündüz\'ün yalnız bırakmakmadığı Osman Gündüz, bir an önce sağlığına kavuşup, okuluna gitmek ve bisikletine binmek istediğini söyledi.

Olayın ardından tabancayla ateş açan magandanın bulunması için çalışma başlatan Kadınhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki düğünlerden ateş açılmış olabileceği ihtimali üzerine düğünlerde silah kullanan kişileri tespit etmeye çalışıyor.



