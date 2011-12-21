Basına KCK operasyonu: 58 gözaltı

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Basın çadırına baskın

Basın komitesi iddiası

AFP muhabiri Mustafa Özer de gözaltına alındıPKK’nın şehir yapılanması olduğu öne sürülen KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında, dün İstanbul başta olmak üzere 8 ilde operasyon yapılarak, 58 kişi gözaltına alındı.Radikal'in haberine göre, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkeme-si’nin talimatı doğrultusunda polisler dün sabah, Özgür Gündem gazetesi, Dicle Haber Ajansı (DİHA), Fırat Haber Ajansı (ANF), Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) merkez ve bürolarına eşzamanlı olarak baskınlar yaptı. DİHA’nın İstanbul ve Van’ın yanı sıra Ankara, Diyarbakır, Ankara, Şanlıurfa bürolarında da aramalar yapılarak, çok sayıda muhabir gözaltına alındı.Van depreminde zarar gören ve çadırda çalışmalarını sürdüren DİHA’nın bürosu da dün sabah polis tarafından basıldı. Yapılan operasyonda çadırda bulunan ajansın İstanbul muhabiri Evrim Kepenek gözaltına alındı. Çadırda bulunan DİHA’nın Diyarbakır muhabiri Sertaç Kayar baskını şöyle anlattı: “Saat 05.30 civarında yüzleri kapalı Özel Harekât polisleri geldi. Direkt içeriye girdiler. Uzun namlulu silahlar vardı. Fotoğraf makinelerinin hafıza kartlarını, harddisk’leri aldılar. Basın açıklamalarından aldığımız metinleri, tuttuğumuz not defterlerini, cezaevinden gelen mektupları aldılar. Hasarlı büroya da gidip oradaki tüm haber arşivlerine el koydular. Bir polis amiri bana ‘Her şey bitti’ dedi. Ben de kendisine ‘Belki de her şey yeni başladı’ dedim.”Özgür Gündem’in imtiyaz sahibi Ziya Çiçek, DİHA Haber Müdürü Fatma Koçak, DİHA imtiyaz sahibi Zuhal Tekiner, AFP muhabiri Mustafa Özer ile Birgün gazetesi muhabirleri Zeynep Kuray ve Ömer Çelik’in gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Roj TV’nin sorumlusu Baki Gül ve Hollanda’da bulunan Fırat Haber Ajansı sorumlusu İsmet Kayhan da ‘şüpheliler’ arasında.Gözaltına alınanların, KCK yapılanmasının ‘basın komitesinde’ yer aldıkları öne sürülüyor.Gazetecilerin, örgütün basın komitesi aracılığıyla Kuzey Irak’ta düzenlediği konferanslara katıldıkları ve bu konferanslarda alınan kararları, çalıştıkları yayın organlarında uyguladıkları iddia ediliyor. PKK’nın 60 milyon euroluk bütçesinin 38 milyonunu KCK Basın Komitesi’ne aktardığı da polis tarafından dillendiriliyor. Yine iddialara göre, sahada çalışan muhabirlerin özellikle asker ve polislerin resimlerini çekmelerinin istendiği ve resmi çekilen kamu görevlilerinin adreslerinin tespit edilerek silahlı kanada aktarıldığı ifade ediliyor. Hedef seçilen asker ve polisler için eylem talimatlarının, örgüt mensuplarına Roj TV üzerinden şifreli verildiği öne sürülüyor.Öte yandan operasyon kapsamında yeğeni Çağdaş Kaplan da gözaltına alınan BDP Milletvekili Hasip Kaplan “Bugün yaşananlar çok açık sivil darbe sürecidir” dedi.