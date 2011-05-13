-BAŞINA KALE DİREĞİ DÜŞEN ÖĞRENCİ ÖLDÜ KAYSERİ (A.A) - 13.05.2011 - Kayseri'de arkadaşlarıyla maç yapan bir öğrenci, başına kale direğinin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kocasinan İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Ray Caddesi'nde yaşayan 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Abdullah Yaman, arkadaşlarıyla birlikte Demirspor Kulübü'ne ait antrenman sahasında futbol oynamaya başladı. Mahalle takımında kaleci olarak görev yapan Abdullah Yaman, 10 santimetre çapındaki demir borudan yapılan seyyar kale direğinin maç sırasında üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Başından yaralanan Abdullah Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaman'ın cenazesi otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayseri amatör kümede mücadele eden Demirspor'un yöneticileri, antrenman sahasının çevresinin tel çitle çevrili olduğunu ancak mahalledeki çocukların bu çitleri aşıp zaman zaman içeri girdiklerini, olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Abdullah Yaman'ın eğitim gördüğü Gaziosman İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Altıntaş ve öğrenciler, Yaman ailesini ziyaret edip taziyelerini bildirdi. Okul Müdürü Mustafa Altıntaş, olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Mahalle sakinleri ise çocukların sürekli futbol oynadığı sahada seyyar kale direklerinin devrilmesi sonucu bu yıl içerisinde 3 kişinin yaralandığını ancak önlem alınmadığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, Abdullah Yaman'ın Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.