Başına cam tabla düşen doktor ağır yaralandı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'daki özel bir hastanede görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar\'ın başına, çay içmeye çıktığı sırada büyük cam tabla düştü. Ağır yaralanan Dr. Uzar\'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay, bugün saat 00.15\'te, merkez Şehzadeler İlçesi Sakarya Mahallesi\'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Özel hastanenin acil servisinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar, aşırı rüzgarın olduğu bölgede, acil servisin önündeki banka oturarak çay içmeye başladı. Dr. Uzar, oturduğu bankta çayını yudumladığı sırada, aşırı rüzgarın etkisiyle hastanenin son katından kopan büyük cam tabla başının üzerine düştü. Tablanın düşmesiyle yere yığılan Dr. Uzar\'a ilk müdahaleyi acil servisteki doktor arkadaşları yaptı. Ağır yaralanan Dr. Uzar, çalıştığı hastanede tedaviye alındı.

Polis, binadan başka camların düşmesi ihtimaline karşı sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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