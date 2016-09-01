Başına 600 bin lira ödül konulan IŞİD'li Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te, IŞİD'e yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 kişiyle, örgütün "kimyacısı ve bombacısı" olarak bilinen başına 600 bin lira ödül konulan IŞİD'li yakalandı.

Habertürk'ün haberine göre, örgütün sözde Türkiye eylem sorumlusu olan ve 19 Mayıs gecesi Gaziantep'te ölü ele geçirilen Yunus Durmaz'ın kız kardeşi Gamze Demir'in örgüt içerisinde güvendiği ve birlikte hareket ettiği Abdulmubtalip Demir'i takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda, örgütün "kimyacısı ve bombacısı" olarak bilenen Talha Güneş'in merkez Şehitkamil ilçesi İncilikaya Mahallesi'nde kaldığının belirlenmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerince operasyon yapıldı.

Talha Güneş, Abdulmubtalip Demir ve eşi Gamze Demir yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 20 kilogram TNT cinsi patlayıcı, canlı bomba yeleği, 3 el bombası ve 1 tabanca ele geçirildi.

Arananlar listesindeydiler

Bu arada, zanlıların İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde de yer aldığı belirlendi. Abdulmubtalip Demir'in 600 bin lira ödüllü "turuncu" listede, Talha Güneş'in ise 300 bin lira ödüllü "gri" listede yer aldığı tespit edildi.