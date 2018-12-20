Başına 1.5 milyon lira ödül konan IŞİD sanığı serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan ve üç gün önce Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan IŞİD sanığı Ayşenur İnci, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından ifadesi alınmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üyesi olduğu belirtilen Ayşenur İnci'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İnci, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Ayşenur İnci, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.