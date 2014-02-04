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Dünya

Basın toplantısında telefonla arayıp tehdit ettiler

İtalyan futbol kulubü Lazio'nun başkanı Claudio Lotito basın toplantısı düzenlediği sırada telefonu çaldı, telefona cevap veren Lotito 'başkanlığı bırakması için tehdit edildiğini' söyledi

04 Şubat 2014 14:24

Lazio Kulübü Başkanı Claudio Lotito, basın toplantısı düzenlediği sırada tehdit telefonu aldı.

Radikal gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun Başkanı Claudio Lotito, takımının son durumu hakkında açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Bu sırada Lotito, çalan telefonunu açarak, arayan kişiyle konuşmaya başladı. Claudio Lotito, basın mensuplarına, arayan kişinin kendisini tehdit ettiğini belirterek, telefonu mikrofona yaklaştırdı.  Başkan Lotito, telefondaki kişinin kendisini Lazio taraftarı olarak tanıttığını ve Lazio'yu bırakmasını istediğini, aksi takdirde kötü olacağını söylediğini ifade etti.

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