Zamalek basın sözcüsü, Mohamed'i St.Etienne'e göndermekten niye vazgeçtiklerini açıkladı

Mostafa Mohamed transferi için Galatasaray ile anlaşan Zamalek Kulübü, Mısırlı futbolcuyu St.Etinne'e göndermekten vazgeçti. Kulübün basın sözcüsü Issam Salem, "St. Etienne ile görüşmeler iyi gidiyordu. Ancak Fransız kulübü 3 yönetim kurulu üyemizin transferden komisyon istediğini iddia etti. Biz de bunun üzerine toplantı yaptık ve kesinlikle Muhammed’i St. Etienne’e vermeme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray takımdan ayrılan Mbaye Diagne’nin yerini Mostafa Mohamed ile dolduruyor.

Mısırlı golcü ve kulübü Zamalek ile anlaşma sağlandı. Zamalek Kulübü’nün basın sözcüsü Issam Salem, Galatasaray’ın 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon Dolar ödeyeceğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuna da sahip.

NTV Spor'un haberine göre, Mohamed ile ilgilenen kulüpler arasında St.Etienne de bulunuyordu. Zamalek'in basın sözcüsü, "komisyon" iddiası nedeniyle Mısırlı futbolcuyu Fransız kulübüne göndermekten vazgeçtiklerini söyledi.

Salem, "St. Etienne ile görüşmeler iyi gidiyordu. Ancak Fransız kulübü 3 yönetim kurulu üyemizin transferden komisyon istediğini iddia etti. Biz de bunun üzerine toplantı yaptık ve kesinlikle Muhammed’i St. Etienne’e vermeme kararı aldık" dedi.

Mohamed bu sezon Mısır Ligi’nde 4 maçta forma giyerek 2 gole imza attı. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezonu ise 11 golle kapatmıştı. Muhammed Mısır Milli Takımı’nın formasını ise 4 kez giydi.