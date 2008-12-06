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Dünya

Basın, Papadopulos'u bir gecede 'öldürdü'

Akciğer kanseri tedavisi gören eski Rum yönetimi lideri Papadopulos’un öldüğü yönündeki haberler teyit edilmedi

06 Aralık 2008 02:00

Akciğer kanseri tedavisi gören eski Rum yönetimi lideri Papadopulos’un öldüğü yönündeki haberler teyit edilmedi

Akciğer kanseri teşhisiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören eski Rum yönetimi lideri Tasos Papadopulos’un dün öldüğü yolundaki haberler Rum yönetimince teyit edilmezken, doktorları, suni solunum cihazına bağlanan eski Rum lider için, "Artık beklemekten başka çare yok" dedi.

Dün Rum basını dahil, dünya basınının, 'hayatını kaybetti' diye flaş haber geçtiği 74 yaşındaki Rum liderin, suni solunum aygıtına bağlanarak kalbinin çalışmaya devam ettiği ancak durumunun çok ağır olduğu açıklandı. Papadopulos, çok fazla sigara içmesiyle de dikkat çekiyordu.

Annan Planı'nı istememişti

2003’te Rum liderliğine seçilen ve bu yıl başında AKEL lideri Dimitris Hristofyas’a yenilerek siyasetten çekilen Papadopulos, EOKA terör örgütünün de önde gelen liderleri arasında yer alıyordu.

Kıbrıslı Türklerin yok edilmesini öngören Rumların ünlü Akritas planının da mimarları arasında yer alan Papadopulos, 2004 yılındaki Annan planı referandumunda Rum halkına ’hayır’ çağrısı yapması ile tarihe geçti.

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