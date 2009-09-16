Basın özgürlüğünün gelecek kaygıları artıyor

Amerika’nın Sesi’nin internet sitesinde yayımlanan bir makalede, Deniz Feneri e. V derneğindeki yolsuzlukla ilgili iddiaların haber yapılmasının arkasından vergi cezalarının gelmesine dikkat çekildi.



Voice of America’nın (VOA - Amerika’nın Sesi) internet sitesinde yayımlanan bir makalede, Doğan Yayın Holding’e kesilen vergi cezalarının Türkiye’de basın özgürlüğünün geleceği hakkındaki kaygıları artırdığı belirtildi.



“Türkiye, en büyük medya grubunu ağır vergi cezasıyla vurdu” başlıklı makalede, vergi cezalarının, hükümetin Deniz Feneri e.V derneğindeki yolsuzluğa karışmış olabileceği yönündeki iddiaların haber yapılmasının arkasından gelmesine dikkat çekildi. VOA, Doğan medya grubunun, “hükümetin güçlü bir tenkitçisi” olduğunu, bu yüzden de vergi cezalarının “basın özgürlüğünün geleceği hakkındaki kaygıları artırdığını” yazdı.



Hükümet için endişe verici



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, cezanın siyasi gerekçelere dayandığı iddialarını reddettiğini de belirten VOA, “Ancak bu tür yalanlamalar Türkiye’de derin bir şüpheyle karşılanıyor” ifadesini kullandı. TÜSİAD’ın da cezada siyasi müdahale bulunduğu kuşkusunu yansıttığı kaydedildi.

Makalede, Avrupa Birliği’nin de bu konudaki kaygılarını dile getirdiği, bu durumun hükümet için endişe verici olduğu belirtildi. VOA’nın görüşlerine yer verdiği Avrupa Parlamentosu milletvekili Richard Howitt, Türk hükümetinin muhalefete hoşgörülü olma konusunda kat etmesi gereken çok mesafe olduğunu söyledi.



Howitt, “İfade özgürlüğü ve bağımsız derneklerin kurularak popüler olmayan şeyler söyleme haklarıyla ilgili gerçekten endişe duyuyorum. Modern, Avrupalı, demokratik ve çoğulcu bir ülke olmak için bu bir ders. Dünyanın geri kalanında da Türkiye’de de hâlâ gidilecek uzun bir yolumuz var” dedi.



VOA, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun uluslararası camiadan gelen eleştirileri durdurmak için, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, hükümetin basın özgürlüğüne bağlı olduğunu söylediğini de kaydederken, “Ancak Doğan medya grubunun toplam değeri kadar büyük vergi cezalarıyla birlikte geçen hafta hisse senetleri yaklaşık üçte bir düşen şirketin geleceğiyle ilgili kuşkular uyanıyor” diye yazdı.

