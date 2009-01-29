Basın özgürlüğünde lider farkı!

Başbakan Erdoğan beğenmediği gazeteleri halka şikâyet ederek 'Boşuna para vermeyin' çağrısı yaparken, Sarkozy 18 yaşından büyük herkese bedava gazete dağıtmaya hazırlanıyor.



Eyüp Erdoğan / Tempo24



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı haberleri beğenmediği gazeteleri halka şikâyet ederek “Boşuna para vermeyin” çağrısı yaparken, Sarkozy farklı bir yaklaşım sergiliyor. Hani şu şarkıcı Carla Bruni ile evlenen ve gazetelerde eşinin eskiden kalma çıplak fotoğrafları çarşaf çarşaf yayınlanan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy…



Yaşadığımız yüzyılda dünya süratle küçülüyor. Dünyanın bir ucunda yaprak kımıldasa anında duyuyoruz. Fransa ise çok uzak bir yer değil. Buradan uçağa atlasanız 2.5 saatte oradasınız. Başbakan Erdoğan “Okumayın” derken Sarkozy, “İşte size bedava gazete. Lütfen okuyun” diyor. Üstelik kimin hangi gazeteyi okuyabileceğini de tayin etmeye çalışmıyor. “Bir yıl boyunca hangi gazeteyi isterseniz onu okuyun” diyor.



Sarkozy'nin kürsel krizden etkilen Fransa basınını kurtarmak için yapacağı düzenlemeler bununla da sınırlı değil.



Devlet daha fazla ilan verecek



Başbakan Erdoğan “Okumayın ki ölsünler” iması yaparken Sarkozy, 600 milyon Euro’luk acil yardım paketiyle basını kurtarmaya çalışıyor. Üstüne üstlük Sarkozy, bir de bu gazeteler ayakta kalsın diye devletin verdiği ilanların sayısını artırmayı planlıyor.



İşte Sarkozy’nin gazeteleri yaşatmak için almaya hazırlandığı tedbirler:



Online gazetecilik için özel vergi indirimleri yapılacak.



Avrupalı yatırımcının Fransa'da basına daha fazla yatırım yapmasının önünün açılması için kanuni değişiklik gerçekleşecek.



Satış noktası artırılacak ve gazetelerin abonelerin kapılarına ulaştırılması kolaylaştırılacak.

Hükümet matbaa maliyetlerini elinde bulunduran komünist birlik Le Livre ile görüşerek maliyetleri yüzde 30 ölçüsünde düşürmeye çalışacak.



Ülkede basın gelirlerinin yüzde 10'u devletten elde ediliyor. Fransa'da gazete tirajları toplamı 8 milyon düzeyinde bulunuyor. Bu İngiltere'deki satışların ancak yarısı seviyesinde kalıyor.



Darısı Türk basın sektörünün başına...



