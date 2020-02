Basın Özgürlüğü Ödülü'nü Kadri Gürsel aldı

İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından 7\'nci kez düzenlenen Basın Özgürlüğü Ödülü, bu yıl Uluslararası Basın Enstitüsü adına, Türkiye Temsilcisi Kadri Gürsel\'e verildi.

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl düzenlenen \'Basın Özgürlüğü Ödülü\' bu sene; Uluslararası Basın Enstitüsü\'ne verildi. Kurumun, Türkiye\'deki bağımsız ve özgür basın kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla geçen aylarda başlattığı abonelik ve gazete alma kampanyası, ödüle gerekçe olarak gösterildi. Ödül, Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Temsilcisi Kadri Gürsel\'e takdim edildi.

İzmir\'in Karşıyaka ilçesindeki Hikmet Şimşek Sanat Merkezi\'nde düzenlenen törene Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar ve gazeteci Kadri Gürsel\'in yanı sıra; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, AB Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı Simona Gatti, Avrupa Komisyonu Temsilcisi Seda Erden, Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Savunu Koordinatörleri Caroline Stockford ve Ravi Prasad ile CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, \"Basın özgürlüğü adına bugün ne yazık ki, tasa ve kaygı verici bir süreç yaşıyoruz. Basının antidemokratik zihniyet ve uygulamalara muhatap olması, herhalde hiçbir ülke için gurur kaynağı sayılamaz. Özgür, bağımsız, doğru, tarafsız ve sorumlu bir basından söz etmek, bugün ne yazık ki mümkün değil. Basının işini yapmaktan çok, işini ve varlığını savunur hale gelmesi, ulusal ve uluslararası saygınlığa gölge düşürmektedir. Bu yalnızca mesleğin değil, toplumun bir sorunudur. Ödülümüzün, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin bir parçası, gelecek güzel günlerin simgesi olarak görülmesini diliyorum\" dedi.

\'DAYANIŞMA\' ÖDÜLLENDİRİLDİ

Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Temsilcisi Gazeteci Kadri Gürsel, \"Bu ödül, dayanışmanın ödüllendirilmesidir. Basın özgürlüğü demokrasinin ön koşuludur. Ülkemizde basın özgürlüğü çok kritik bir süreçtedir. Demokrasi, basın özgürlüğü ve refah arasında koparılamaz bir bağ vardır. Bu bağı koparırsanız ülkenin bütünlüğü tehlikeye girer\" diye konuştu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ise \"Türkiye\'de basın özgürlüğü her geçen yıl daha da ürkütücü boyuta gidiyor. Her günümüz bir öncesinden daha kötü oluyor. Düşüncenin üstesinden gelemeyenler ne yazık ki düşünenlere baskı yapıyor. Basın özgürlüğü, halkın özgürlüğüdür. Halk basınına sahip çıkmalıdır\" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de, \"Basın özgürlüğünün geldiği noktayı gördüğümüzde ülkemiz için üzülüyoruz. 2002 ve 2018 yılları arasında 535 gazeteci cezaevine girmiş ve bir kısmı hala içeride. Basın özgürlüğü, aslında halkın özgürlüğüdür. Bu tarihsel ödül, basına yapılan bu saldırılara, haksızlıklara ve hukuksuzluklara konulan bir şerhtir\" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı Simona Gatti, Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Savunu Koordinatörü Caroline Stockford ve Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Savunu Koordinatörlerinden Ravi Prasad de konuşmalarında basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti.

