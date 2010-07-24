Basın özgür ve tarafsız olmalı

T24 -

Şahin, Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümü ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 24 Temmuz 1908 tarihinde ''Gazeteler hürdür, sansür yasaktır'' sözleriyle Türk basınında sansürün kaldırıldığını anımsattı.



Düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı durumunda olan basının demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından olduğunu belirten Şahin, ''Demokrasi kültürünün yerleşmesi, bir yaşam biçimine dönüşerek kökleşmesi basının konumu ve yapısıyla doğrudan ilgilidir. Yaşadığımız çağda, insanların bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini basın aracılığıyla ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü tartışmasız kabul görmektedir'' dedi.

Basının, yönetimlerle halk arasında köprü görevini yerine getirdiğini, ülke sorunlarına ayna tutarak en doğru şekilde çözümlerin oluşturulmasına katkı sağladığını belirten Şahin, basının toplum adına üstlendiği görevleri yerine getirebilmesinin vazgeçilmez koşulunun ise özgür ve tarafsız olabilmek olduğunu ifade etti.



Şahin, şunları kaydetti:



''Basının sansürlendiği, sınırlama ve baskılara maruz kaldığı, özgürce görevini yapamadığı ülkelerde demokrasi ve insan haklarından söz etmek mümkün değildir.



Çoğulcu parlamenter demokrasinin tüm kural ve kurumlarıyla işlediği ülkemizde çeşitlilik kazanan basınımızın özgürlüğü konusunda önemli mesafeler alınmıştır.



Basın özgürlüğünün daha fazla geliştirilmesi, gazetecilerin yaşadığı sorunların çözülebilmesi konusunda hassas olan Meclisimiz, bu alanda yapılan çalışmalara her türlü desteği vermektedir.

Basının kamuoyunun sesi olma görevini başarıyla yerine getirebilmesi için meslek etiğini her şeyin üzerinde tutması, doğru, ilkeli ve objektif habercilik anlayışından ayrılmaması da büyük önem taşımaktadır.''





Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Memnuniyetle müşahede etmekteyiz ki, artık basın özgürlüğü açısından ileri demokrasi ülkeleriyle yarışacak seviyeye gelmiş bulunmaktayız'' dedi.



Arınç, basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç'e gönderdiği mesajda şunları kaydetti:



''102 yıl önce sansürün kaldırılmasıyla başlayan süreçte basın özgürlüğünün ülkemizde beklenen seviyeye ulaşması, fikir hürriyeti, halkın haber alma hakkı, objektif yayıncılık gibi önemli unsurları içermesi, konunun tarafları olarak hepimizin en büyük hedefi olmalıdır.''





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basından sansürün kaldırılışının 102. yıl dönümü ve geleneksel Gazeteciler Günü'nün, ''Hükümet desteği ile iktidar yanlısı medyanın yaratıldığı ve yandaş medyanın hak-hukuk adına bütün değerleri çiğnediği bir süreçte kutlandığını'' savundu.

Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:



''Basından sansürün kaldırıldığı çok anlamlı bu günün 102. yıl dönümünde, büyük sorunlarla karşı karşıya bulunan ülkemizin de medya dünyamızın da sıkıntılarından kurtulması ancak kardeşliğimizi pekiştirmek, dayanışmamızı güçlendirmek, yasakçı, baskıcı anlayışlara teslim olmamak, çoğulculuğu, çok sesliliği savunmak, özgürce örgütlenmek, yazmak ve konuşmaktan geçmektedir.''