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Dünya

Basın Obama diyor

'New York Times' ve 'Washington Post' dan sonra Obama'ya dünyaca ünlü ekonomi gazetesi 'Financial Times' den de destek geldi.

27 Ekim 2008 02:00

'New York Times' ve 'Washington Post' dan sonra Obama'yı  destekleyen üçüncü önemi yayın dünyaca ekonomi gazetesi ünlü 'Financial Times' oldu.

Önde gelen ekonomi gazetesi 'Financial Times' Barak Obama'yı gelecek ABD başkanı olarak tercih ettiğini açıkladı. Gazetenin başyazısında McCain'nin ticaret anylaışını daha iyi bulduğuna değinen 'Financial Times' Obama hakkında "doğru seçim" yorumunu kullandı.

İllinois eyaleti senatörünün seçim kampanyasındaki başarısına değinen gazete, bunun başkanlık dönemi için iyi bir gösterge olduğunu belirtiyor. 'Financial Times' devam ediyor ve Obama'nın özelikle retorik kabiliyetleri rakibinden çok daha iyi olduğunu söylüyor. Ayrıyeten sağlık konusundaki görüşleri ile puan topladığı da başyazıda yer alıyor.

Aynı zamanda Obama2nın ticaret politikasını hayal kırıklığı olarka değerlendirmekten kaçınmadı 'Finacial Times' ancak ekonomi krizi sırasında Obama rakibine oranla çok daha konuya yakınlığı ve uzmanlığı ile parladığını da ekledi.

Son araştırmalara göre Obama, McCain'nin yüzde 10 önünde bulunuyor.

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