Basın Konseyi'nden Doğan'a ceza protestosu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, "Maliye Bakanlığı'nın, Doğan Yayın Grubu'na kestiği fahiş para cezasının, halkın bilgilenme hakkına vurulmuş bir darbe olduğu" belirtti.

TGC'nin yazılı açıklamasında, demokrasilerde, özgür basının görevlerinden birinin siyasal iktidarları eleştirmek olduğu, "demokratik açılımlar" sözü ile yola çıkanların, basın özgürlüğüne saygıyı da unutmaması gerektiği belirtildi.







Sorunun aslında bir demokrasi sorunu olduğu ifade edilen açıklamada, "Basın emekçilerinin sorunlarına nicedir duyarsız kalan siyasal iktidarın, şimdi de basın emekçilerinin yoğun olarak çalıştığı bir grubu yüksek para cezaları ile sindirmek, yayıncılığın dışına itmek istediği" öne sürüldü.





Basın mesleğindeki işsizler ordusuna yenilerinin eklenmesinin kaçınılmaz olacağı belirtilen açıklamada, "Maliye Bakanlığı'nın, Doğan Yayın Grubu'na kestiği fahiş para cezası, halkın bilgilenme hakkına vurulmuş bir darbedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce verilen birçok kararda, basının hükümetleri eleştirme sınırının çok geniş olduğu vurgulanmasına karşın, ülkemizde iktidarın eleştiriye bu denli tahammülsüzlüğünü, demokrasi anlayışıyla bağdaştıramıyoruz. TGC olarak, ülkede barışı sağlama adına olumlu adımlar atan siyasal iktidarın, basına yönelik acımasız tutumuna bir son vereceğine, halkın bilgilenme, öğrenme hakkı demek olan basın özgürlüğüne gereken özeni göstereceğine inanmak istiyoruz" denildi.