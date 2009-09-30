Basın Konseyi'nden CHA'ya kınama

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, ''Üniversite Öğrencileri Tek Tek Fişlenmiş'' başlıklı haberi nedeniyle Cihan Haber Ajansı hakkında ''kınama'' kararı verdi.

Basın Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Metin Öztürk'ün çeşitli gazetelerde ve haber sitelerinde ''Üniversite öğrencileri tek tek fişlenmiş'' başlığıyla yayınlanan Cihan Haber Ajansı menşeyli haberle ilgili şikayet başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Şikayet konusu haberde ''Ergenekon soruşturmasıyla ilgili 3. iddianamede ilginç bilgilerin yer aldığı ve Prof. Dr. Osman Metin Öztürk'ün iş yerinde ve ikametgahında yapılan aramalarda, üniversite öğrencilerinin 'cemaatle bağlantılı öğrenciler, ülkücü öğrenciler, PKK sempatizanı öğrenciler...' gibi başlıklar altında fişlendiklerinin'' yer aldığı belirtilen açıklamada, ayrıca Öztürk'ün Rektörlük binasındaki adresinde elde edilen 127, evinde elde edilen 159 ve 476 No'lu CD'lerdeki bilgilere yer verildiği kaydedildi.

Öztürk'ün şikayet yazısında, ''iddia edilen konuların 3. Ergenekon iddianamesine dayandırıldığını ve bu iddianamede şüpheli veya başka herhangi bir sıfatla yer almadığını, 2005-2006 yıllarında rektör olmadığını, 2007 yılında bu göreve getirildiğini'' belirttiğine işaret edilen açıklamada, ayrıca Öztürk'ün belirtilen adreste hiçbir zaman ikamet etmediğini, kendisiyle ilgili aramaların Rektörlük binasındaki odası ve yerleşke içindeki rektörlük konutunda yapıldığını ve 127 adet CD'ye el konulduğu bilgisine yer verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Öztürk'ün ''bu nedenle 159 No'lu CD'nin kendisine ait olmasının imkansız olduğunu, Basın Meslek İlkelerinin ilgili maddeleri uyarınca gazeteci hakkında işlem yapmasını istediği'' belirtildi.

Açıklamada, başvuruyu inceleyen Basın Konseyi Yüksek Kurulunun aldığı karara ilişkin şu hususlara yer verildi:

''Şikayet konusu haber incelendiğinde tamamen 3. 'Ergenekon' iddianamesine dayandığı görülmüştür. Osman Metin Öztürk'ün iddianemede şüpheli sıfatıyla yer almadığı, ancak iddianamenin 276. sayfasından başlayan şüpheli Fatih Hilmioğlu ile ilgili bölümde Öztürk'ün isminin geçtiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte Öztürk'ün isminin geçtiği ve habere dayanak teşkil eden bölümde 'şüpheli' sıfatının Fatih Hilmioğlu için kullanıldığı ve iddiaların tümünün Hilmioğlu ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Haberde yer alan adresin de Hilmioğlu'na ait olduğu, 159 ve 456 No'lu CD'lerin Öztürk'ün ikametinde veya iş yeri adresinde ele geçmediği tespit edilmiştir. Buna rağmen şikayet konusu haberde CD içeriklerine de yer verilmesinin Basın Meslek İlkeleri'nin 'Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz' şeklindeki 6. maddesini ihlal ettiği oy birliğiyle tespit edilmiştir.

Şikayetçinin evindeki aramada çocuk pornosu içeren CD'lerin bulunduğunun belirtilmesinin, şikayetçinin kişilik haklarına saldırı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca şikayetçinin ikametgahında fişlenen öğrencilerle ilgili bilgilerin bulunduğu yönündeki ifadelerin TCK'nın 'kişisel verilerin kaydedilmesi' başlıklı 135. maddesinde belirtilen suçun şikayetçiye atfedilmesi anlamına geldiği saptanmıştır. Bu suretle Basın Meslek İlkeleri'nin 'Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez' şeklindeki 4. ve 'Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler olmadıkça kimseye atfedilemez' şeklindeki 10. maddelerinin de ihlal edildiği tespit edilmiştir.

Şikayetçinin uzlaştırma mektubunda verdiği cevap ve düzeltme metninin yayınlanması karşılığında uzlaşmak istediğini belirttiğini ve gönderilen 'Özür ve Düzeltme' metninin Basın Yasası'nın 14. maddesinde belirtilen usul kuralları uyarınca gönderilmediğinden, yasal anlamda bir düzeltme olmadığı, bununla birlikte herkesin ifade özgürlüğünü savunan ve basın mensuplarının ve kuruluşlarının etik ilkeler çerçevesinde gazetecilik faaliyetlerini sürdürmelerini amaçlayan Basın Konseyi, Basın Meslek İlkeleri'nin 'Basın organları yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar' şeklindeki 16. maddesi anlamında bir cevap metni olduğu ve bu metnin yayınlanmamasının bu maddeyi ihlal ettiğini tespit etmiştir.

Yukarda açıklanan sebeplerle Basın Meslek İlkeleri'nin 4. 6. 10. ve 16. maddelerinin ihlali dolayısıyla Cihan Haber Ajansı hakkında oy çokluğuyla 'kınama' kararı verilmiştir.''