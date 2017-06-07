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Basın Konseyi'nden Arda Turan'a: Çocuklar seni idol olarak görüyor; utanç verici, kabul edilemez

"Sadece saha içi değil, saha dışındaki davranışları da önemli"

07 Haziran 2017 17:25

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Milli Takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırısyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada Arda Turan'ın sözlü ve fiziksel saldırısını kabul edilemez bulduklarını ve pişmanlık duymadığı yönündeki açıklamalarının, kendisini idol olarak gören, çocuklar ve gençler önünde olumsuz etkiler yaratacağı ifade edildi.

Basın Konseyi'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"A Milli Futbol Takımımızın Makedonya maçı sonrası Trieste uçuşu sırasında, Milli Takım Kaptanı Arda Turan’ın deneyimli spor gazetecisi Bilal Meşe’ye ağıza alınmayacak, ailesini hedef alan 'Seni bu uçağa alanın da…' diye başlayan küfürlerle tamamladığı sözlü hakareti ve boğaz sıkarak, yumruk atmaya teşebüssüyle gelişen fiziksel saldırı kabul edilemez.Yaşanan bu olay, her açıdan utanç vericidir. Milli Takım’la yasa ve yönetmeliklere uygun olarak seyahat eden bir gazetecinin, korsan yolcu gibi kabul edilerek, bazı yorumcular tarafından 'Orada işleri ne?' diye saygıdan uzak bir üslupla eleştirilmesi ve Arda Turan’a yönelik eleştirilerin azaltılması çabalarına da üzüntüyle dikkat çekmek istiyoruz. Öte yandan, Arda Turan, milli takımdan ayrılması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında 'pişmanlık duymadığını' belirterek, özür dilememiş, 'kuş gibi hafiflediğini' söylemiştir. Bu sözler, kendisini idol olarak gören, çocuklar ve gençler önünde olumsuz etkiler yaratacaktır.

"Sadece saha içi değil, saha dışındaki davranışları da önemli"

"Uluslararası futbol alanında Barcelona gibi büyük bir kulüpte oynamak, sadece saha içi becerilerini değil, saha dışında da sportmentilk ve centilmenlik gibi davranışları da örnek olunmak adına, zorunlu kılar. Bayrak ve vatan gibi değerler kimsenin ukdesinde değildir. Arda Turan’ı en kısa zamanda kamuoyu önünde, Bilal Meşe’den ve milli takımdaki hocalarıyla futbolcu arkadaşlarından özür dilemesini bekliyoruz."

 

 

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