Basın Konseyi'nden Akşam gazetesinin 'Can Dündar'a İş Bankası'ndan usulsüz kredi' haberlerine kınama

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Akşam gazetesinin Can Dündar'la ilgili Türkiye İş Bankası'ndan usülsüz kredi aldığı iddiasına dayanan haberlerini kınadı.

İş Bankası, Akşam gazetesinin 10 ve 11 Mayıs 2016 tarihlerine ait, “Faizsiz Gezi Kredisi”, “CHP destekli Bankadan alınan faizsiz kredi” başlıkları içeren haberlere ilişkin Basın Konseyi'ne şikâyet başvurusu yapmıştı.

Basın Konseyi'nin kararında, "Akşam gazetesinin yayınlarındaki iddiaların hiçbir mesneti yoktur. Faizsiz kredi iddiasını destekleyecek bir belge bulunmamaktadır. Kredi ile Gezi olayları arasında bir bağlantı kurulmasını mümkün kılacak en ufak bir kanıt mevcut değildir" dendi.

Basın Konseyi'nin açıklaması şöyle:

Akşam gazetesinin 10 ve 11 Mayıs 2016 tarihli haberleri incelendiğinde şikayetçi taraf olan banka,

1)Faizsiz 4 milyon TL ballı kredi kullandıran,

2)Mevzuata aykırı kredi kullandıran,

3)Gezi olaylarını bir nevi kredi yoluyla finanse eden,

4)ve müşterisine Gezi olaylarında aktif rol alması için kredi veren,

konumuna getirilmiş, açıkça hedef gösterilmiş, karalanmış, isnat ve iftiralarda bulunulmuş ve kamuoyunda ‘olumsuz algı’ oluşmasına neden olunmuştur.

Akşam gazetesinin yayınlarındaki iddiaların hiçbir mesneti yoktur. Faizsiz kredi iddiasını destekleyecek bir belge bulunmamaktadır. Kredi ile Gezi olayları arasında bir bağlantı kurulmasını mümkün kılacak en ufak bir kanıt mevcut değildir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, haberlerin küçük düşürme ve aşağılama ifadeleri ile bankanın şöhretini kötü etkileyecek şekilde değerlendirilebileceğini düşünmektedir.

Bu nedenle, Basın Meslek İlkelerinin 4’üncü maddesinde yer alan “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” ilkesinin,

6’ıncı maddesinde yer alan, “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmadan yayınlanamaz” ilkesinin,

Ve haberde şikâyetçi bankanın gerek bankacılık kanununa aykırı olarak kredi verdiği iddiaları, gerekse bu kredinin bazı toplumsal protesto olaylarını finanse etmek amacıyla verildiği iddialarının yer alması ve bunların hiçbir somut bilgi ve belgeye dayandırılmaması nedeniyle;

Basın Meslek İlkeleri’nin, “Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez” ilkesini içeren 10’uncu maddenin ‘ihlal’ edildiğini düşünmektedir.

Bütün bu maddelerin ihlal edildiği göz önüne alındığında Akşam gazetesinin ‘Kınanmasına’ oy birliğiyle karar verilmiştir.