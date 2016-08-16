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Basın Konseyi: Yasaklamalar, gözaltılar, tutuklamalar ve kapatmalardan derin kaygı duyuyoruz

"Gazetecilere ısrarla haber kaynaklarını açıklamalarının istenmesi kabul edilemez"

16 Ağustos 2016 20:09

Basın Konseyi, Özgür Gündem’in geçici olarak kapatılması, Hürriyet muhabiri Arda Akın’ın tutuklanması ve darbe girişiminin ardından gözaltına alınan FOX TV editörü Ercan Gün’ün sorgusunun 20 gündür sürmesine ilişkin açıklama yayımladı. “Basına getirilen yasaklamalar, gözaltılar, tutuklamalar ve kapatmalardan derin kaygı duyuyoruz” denilen açıklamada, “Terör örgütlerine bilerek, isteyerek yardımda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan ya da tutuklanan gazetecilerin sayısının  her gün artmasından endişeliyiz” ifadeleri kullanıldı.

Basın Konseyi’nin açıklaması şöyle:

"15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çok sayıda gazetecinin gözaltına alınması, tutuklanması ve son olarak Özgür Gündem Gazetesi’nin de geçici olarak kapatılması gibi kararlar, yeni hak ihlallerine yol açmaktadır. Bu gelişmeler, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından kırılmaya neden olmaktadır.

"Haberinden ötürü bir süredir gözaltında tutulan muhabir Arda Akın’ın dün akşam tutuklanması gibi, tek işi ve işlevi gazetecilik olanların  yargılandığı durumlar yaşanmaktadır. 

"Aynı zamanda, yaptığı haberi için  gözaltında tutulan TV haber editörü Ercan Gün'ün de 20 gündür sorgulamasının devam ettiğini görmekteyiz.

"Doğrudan suça bulaşmamış ve işi gazetecilik olanların çağdaş demokrasilerde olduğu gibi herhangi bir hukuksal takibe uğramaması gerekir.  Basın mensuplarının  özgür gazetecilik yapmaları yasaların teminatındadır.

"Kaldı ki bu  süreçte, sorgulanan gazetecilere ısrarla haber kaynaklarını açıklamalarının istenmesi de kabul edilemez.

"Sosyal medyada atılan tweetlerin de suç unsuru olarak gösterilmesini hayretle karşılamaktayız.

"Tüm bunların sonunda, gazetecilerin 'örgüte bilerek, isteyerek yardım etme' suçuyla tutuklandıklarını görmekteyiz.

"Haberleri, olayları ilk duyuran muhabirlerin  örgütlerle irtibatlandırılarak suçlanmalarının, gözaltına alınan gazetecilerin giysilerinin bile kriminal incelemeye alınmasının, haber kaynaklarının açıklanması için baskı altında tutulmalarının bugüne dek alışılagelmiş uygulama olmadığını hatırlatıyoruz.

"Terör örgütlerine bilerek, isteyerek yardımda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan ya da tutuklanan gazetecilerin sayısının  her gün artmasından endişeliyiz.  Basın özgürlüğünün bu ortamda yaşatılmasından derin kaygı duyuyoruz."

 

 

 

 

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