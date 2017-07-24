24 Temmuz, Basın Bayramı ve Türk basınından sansürün kaldırılışının 109. yıldönümü. Basın Konseyi, “Tutuklu meslektaşlarımızla özgür 24 Temmuz’larda buluşmayı umut ediyoruz” açıklamasını yaptı. PEN’in ironik mesajında da “Ha içerisi, ha dışarısı! Bu göz yaşartıcı mutluluğu paylaşıyoruz” denildi.

Basın Konseyi’nden yapılan açıklamada “Özgürlükçü ileri demokrasilerden biri olmayı hedeflerken, bugün yasaklarla, baskıyla, otosansürle ve kitlesel işsizlikle kararan bir medya tablosuyla karşı karşıyayız” denildi. Mahkemelerin gazeteciliği yargıladığı belirtilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Son bir yılda 2 bin 500 gazeteci işsiz kaldı"

“160’a yakın gazeteci tutuklu. Sadece son bir yılda, 110 medya kuruluşu kapatıldı ve 2 bin 500 gazeteci işsiz bırakıldı. 24 Temmuz 2017, aynı zamanda 12 mensubunun cezaevinde tutulduğu Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasının da yargılandığı gün olarak tarihe geçmekte.”

"Neşe içinde kutluyoruz!"

PEN Türkiye’den yapılan açıklamada ise ironi yaparak şu açıklamalara yer verdi:

“Bugün 24 Temmuz. Bugün neşe ve mutluluk içinde, sansürün kaldırılışını coşkuyla kutluyoruz. Taa 24 Temmuz 1908 tarihinde kaldırılmıştı basınımızdan sansür; o gün bugün her yıl yeryüzünün en özgür ülkesinde 24 Temmuz’u, ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlamaktayız... Hangi görüşe ve hangi gazeteye mensup olursa olsun, gazetecilerimiz özgürce düşünüyor, gerçeklerin peşine düşüyor, araştırıyor, sorguluyor, yazıyor, konuşuyor, eleştiriyor, yorum yapıyor, tartışıyor ve yazdıklarından ötürü en ufak bir siteme dahi maruz kalmadan görevlerini sürdürüyorlar. Biz de PEN Türkiye Merkezi olarak değerli basınımızın bu gözyaşartıcı mutluluğunu paylaşıyor, birlik beraberlik içinde nice bayramlar diliyoruz.”