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Basın Konseyi, Taraf yazarına saldırıyı kınadı

13 Nisan 2009 17:43

Basın Konseyi, Taraf gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Basın Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, konseyin, basın ve ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Basın Konseyi, Taraf gazetesi yazarı Kütahyalı'ya yapılan saldırıyı kınamaktadır. Kanal 7 stüdyolarındaki bir sohbet programına katılan Kütahyalı'nın Alperenler örgütünden oldukları iddia edilen kişiler tarafından tartaklanması hiçbir demokratik ortamda kabul edilebilecek bir şey değildir. Kütahyalı'ya ve Taraf gazetesine geçmiş olsun der bu tür zorbalıkların, onu yapanları utandırması gerektiğini vurguluyoruz."

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