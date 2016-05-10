Basın Konseyi Genel Sekreteri Zeynel Lüle oldu

Otuz yılı aşkın bir süredir Türk basınında yurt dışı ve yurt içinde çeşitli görevlerde bulunan deneyimli gazeteci Zeynel Lüle Basın Konseyi Genel Sekreteri olarak görevini üstlendi.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Zeynel Lüle’nin göreve getirilmesiyle medyadaki ihlallerle ilgili başvuru şikayetlerinin incelenmesinin yanı sıra basının içinden geçtiği zor süreçteki çalışmaların dikkatle izleneceğini belirterek, ulusal ve uluslararası medya çalışmalarını da sürdüreceklerini açıkladı.

30 yılı aşan mesleki geçmiş

Lüle mesleğe 1983’te Hürriyet Gazetesi'nin Strasbourg muhabiri olarak başladı. Daha sonra da aynı gazetenin Brüksel Temsilciliğini yürüttü. Lüle, Avrupa’nın çeşitli başkentlerinde TRT, CNNTÜRK ve Kanal D gibi Televizyonlara AB programları yaptı. Lüle, 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyor.

Hürriyet gazetesinin Yurt Dışı Yayınlar bölümünde görevini sürdürdü. Lüle, Avrupa Birliği'nin çeşitli projelerinde de görev aldı. AB sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları, Medya ve Kamu Kurumlarının diyaloglarına ve yerel medya ile ilgili çeşitli projeler için Türkiye'nin birçok kentinde eğitim seminerleri gerçekleştirdi.