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Basın Konseyi Genel Sekreteri Zeynel Lüle oldu

Lüle, 30 yılı aşkın süredir gazetecilik yapıyor

Zeynel Lüle, Can Dündar ve Erdem Gül için Silivri Cezaevi önünde tutulan Umut Nöbeti&#39;ne katılmıştı

10 Mayıs 2016 21:23

Otuz yılı aşkın bir süredir Türk basınında yurt dışı ve yurt içinde çeşitli görevlerde bulunan deneyimli gazeteci Zeynel Lüle Basın Konseyi Genel Sekreteri olarak görevini üstlendi.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Zeynel Lüle’nin göreve getirilmesiyle medyadaki ihlallerle ilgili başvuru şikayetlerinin incelenmesinin yanı sıra basının içinden geçtiği zor süreçteki çalışmaların dikkatle izleneceğini belirterek, ulusal ve  uluslararası medya çalışmalarını da sürdüreceklerini açıkladı.

 

30 yılı aşan mesleki geçmiş

 

Lüle mesleğe 1983’te Hürriyet Gazetesi'nin Strasbourg muhabiri olarak başladı. Daha sonra da aynı gazetenin Brüksel Temsilciliğini yürüttü. Lüle, Avrupa’nın çeşitli başkentlerinde TRT, CNNTÜRK ve Kanal D gibi Televizyonlara AB programları yaptı. Lüle, 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyor.

Zeynel Lüle

Hürriyet gazetesinin Yurt Dışı Yayınlar bölümünde görevini sürdürdü. Lüle, Avrupa Birliği'nin çeşitli projelerinde de görev aldı. AB sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları, Medya ve Kamu Kurumlarının diyaloglarına ve yerel medya ile ilgili çeşitli projeler için Türkiye'nin birçok kentinde eğitim seminerleri gerçekleştirdi.  

 

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