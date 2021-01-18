Basın Konseyi, Erkan Tan'a kınama cezası verdi

T24 Haber Merkezi

Öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin cenaze törenine katılan CHP Milletvekili Mahmut Tanal'la ilgili A Haber'de "Terörist cenazesine katılan CHP'li" diyen Erkan Tan hakkında savcılık takipsizlik kararı vermişti. Tanal konuyla ilgili bir şikayet de Basın Konseyi'ne bulundu. Konsey, Erkan Tan hakkında 'kınama' cezası verdi.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu 13.01.2021 günü Koronavirüs salgını nedeniyle video konferansla yaptığı toplantıda dosyayı görüştü ve şikayet edilen yayının videosunu birkaç kez izledi.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu yapılan müzakere sonunda şikayet edilen yayında, Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiğini saptadı. Kurul gerekçeli kararını şöyle açıkladı:

"Şikayet edilen A Haber Televizyonu’nun ‘Sabah Ajansı’ yayınında Basın Meslek İlkeleri’nin 3 maddesinin ihlal edildiğini OY BİRLİĞİ ile kararlaştırmış; bu nedenle şikayet edilen A Haber Televizyonu sunucusu Erkan Tan hakkında yine OY BİRLİĞİ ile ‘KINAMA’ kararı verilmiştir."