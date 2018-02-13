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Basın Konseyi: Enis Berberoğlu'na hukuk çerçevesinde tahliye bekliyorduk, yazık oldu

İSTANBUL, (DHA)  MİT TIR'ları davasında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili olarak Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Enis Berberoğlu'na hukuk çerçevesinde tahliye bekliyorduk, yazık oldu" denildi

13 Şubat 2018 20:13


İSTANBUL, (DHA)  MİT TIR\'ları davasında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili olarak Basın Konseyi\'nden yapılan açıklamada, \"Enis Berberoğlu\'na hukuk çerçevesinde tahliye bekliyorduk, yazık oldu\" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Gazeteci ve milletvekili Enis Berberoğlu, salt gazetecilik faaliyeti olan bir haber nedeniyle, ifade ve basın özgürlüğüne dair uluslararası standartların göz ardı edildiği bir yargılama sonucunda 5 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. Ulusal ve uluslararası hukuktaki temel hak ve özgürlük güvencelerine uyulmadığı bir süreçte, Berberoğlu daha önce 25 yıl gibi ağır bir cezaya çarptırılmıştı.
Enis Berberoğlu neredeyse bir yıla yakın süredir tutukluydu ve bu mahkumiyet de haberden cezaya giden bir yol oldu. Biz gazeteciler bu hukuksuzluğun bugünkü karar duruşmasında sona ermesini, Enis Berberoğlu’na hukuk çerçevesinde tahliye bekliyorduk, yazık oldu. Berberoğlu’nun tahliye edileceği konusunda çok umutluyduk. Meslektaşımız ve halkın seçtiği bir milletvekili olan Enis Berberoğlu’na verilen bu mahkumiyeti kabul etmemiz mümkün değildir.
Hukuk Devleti olarak yaşadığımız Türkiye’de bu hukuksuzlukların sürmesini kabul etmemiz de mümkün değildir.\"

 

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