Basın Konseyi Ekşi'yi tardetmeli

T24- Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP temsilcileri için “analarını bile satan zihniyet” ifadesini kullandığı yazının ardından Hürriyet'ten istifa etmek zorunda kalan Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi'yi ağır ifadelerle eleştirdi. Oktay Ekşi'nin Basın Konseyi Başkanı olmasının Türkiye ve Türk basını için utanç verici olduğunu savunan Erdoğan, konsey üyelerine Ekşi'yi “tardetmeleri” (uzaklaştırma, kovma) çağrısında bulundu.





Erdoğan, AKP grubundaki konuşmasında en sert ifadeleri, 36 yıl başyazarlık yaptığı Hürriyet'e 31 Ekim Pazar günü veda etmek zorunda kalan Oktay Ekşi için kullandı. Rize'nin İkizdere bölgesi hidroelektrik santral yapımına karşı sit alanı ilan edilince gündeme gelen hükümetin koruma kurullarının lağvedilmesine ilişkin tasarıyı eleştiren Oktay Ekşi'nin tartışmalı yazısını hatırlatan Erdoğan, özetle şunları söyledi:





“Birileri dillerinin altındaki baklayı çıkarmaya başladılar. Önce millete 'bidon kafalı' dediler, orada durmadılar. 'Göbeğini kaşıyan adam' dediler. Durmadılar. Milletin seçimle gelmiş hükümetine ağza alınmayacak küfürler etmeye başladılar. Çevreyi korumak adına yazı yazanlar, bizzat çevreyi kirlettiler, buna gönül çevresini kirletmek denir.

Bu üslup ve bu seviye, bu sözcükler, bu hakaretler dünyanın hiçbir yerinde düşünce, basın özgürlüğüyle ifade edilemez. Bizim medyaya yönelik eleştirimiz buna olmuştur.

Geçtiğimiz günlerde yazı ile de ikrar edilmiştir. Bunlar sadece bugün değil, seçmene de başbakanlara da bu seviyeyle baktılar.

Bu tür yazıyı yazanların, Basın Konseyi gibi basın ahlak ilkelerini savunan bir konseyin başında böyle birinin olması Türkiye için yüz karasıdır, Türk basını için yüz karasıdır. Basın Konseyi'nin basın ve ahlakı varsa, 'biz böyle birisiyle yürüyemeyiz demeleri' lazım. Konseyin kendisini tardetmesi (TDK: Kovma, çıkarma, uzaklaştırma) lazım.”







İşte Erdoğan'ın çağrı yaptığı Basın Konseyi yöneticileri







Erdoğan'ın Oktay Ekşi'yi uzaklaştırma çağrısı yaptığı Basın Konseyi'nin Yüksek Kurulu ile Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor:







Basın Konseyi Yüksek Kurulu: Oktay Ekşi (Başkan), Kenan Akın (2. Başkan-Bab-ı Âli Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Tamer Atabarut (Okuyucu Temsilcisi - Boğaziçi Üniversitesi), Nevzat Ayaz (Okuyucu Temsilcisi - Eski bakan, iski İstanbul Valisi), Süheyl Batum (CHP PM üyesi), Ayhan Bermek (Okuyu Temsilcisi-İşadamı), Orhan Birgit (Seçilmiş Üye-Cumhuriyet), Rüştü Bozkurt (Gazete Sahipleri Birliği Genel Sekreteri), Nihat Böytüzün (Okuyucu Temsilcisi – İşadamı), Sibel Elekdağ (Okuyucu Temsilcisi – POAŞ Performans Planlama Müdürü), Oktay Duran (Okuyucu Temsilcisi-İşadamı), Atilla Girgin (Seçilmiş Üye-Marmara Üniversitesi), Gencay Gürün (Okuyucu Temsilcisi – Eski milletvekili, sanat yönetmeni), Şenes Erzik (Okuyucu Temsilcisi- UEFA Asbaşkanı), Dursun Güleryüz (Power FM Genel Müdürü), Prof. Nüket Güz (Okuyucu Temsilcisi-Külmtür Üniversitesi), Mehmet Emin Güzbey (Seçilmiş Üye-Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Doğan Heper (Seçilmiş Üye-Milliyet), Nuh Albayrak (Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü), Metin Yıkar (Samanyolu TV Genel Koordinatörü), Turgut Kazan (Okuyucu Temsilcisi-Avukat), Fehmi Ketenci (Magazin Gazetecileri Derneği Temsilcisi), Mehmet Soysal (TGRT Haber TV Genel Yayın Yönetmeni), Prof. Haluk Şahin (Seçilmiş üye, TV8/Bilgi Üniversitesi), İbrahim Şahin (TRT Genel Müdürü), Kemal Şentürk (Okuyucu Temsilcisi-Eski milletvekili, vali), İhsan Tunçoğlu (Seçilmiş üye-Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Tufan Türenç (Hürriyet Yazı İşleri Müdürü), Ahmet Yeşiltepe (NTVMSNBC Genel Yayın Yönetmeni), Sait Yüce (Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi).







Basın Konseyi Yönetim Kurulu: Tamer Atabarut (Vakıf Başkanı), Sibel Elekdağ (İkinci Başkan), Ahmet Yeşiltepe (Sayman), Nihat Böytüzün, Oktay Ekşi, Ayhan Bermek, Orhan Birgit, Prof. Şan Özalp, İbrahim Arıkan, Oktay Duran, Doğan Heper, Namık Kemal Şentürk, Kenan Akın



